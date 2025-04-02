Оформлявший хет-трик сборной Казахстана игрок привлек топ-клуб АПЛ

Нападающий сборной Словении и немецкого "Лейпцига" Беньямин Шешко стал одной из главных трансферных целей английского "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

"Манчестер Юнайтед" включился в трансферную гонку

Манкунианцы рассматривают возможность активации пункта о выкупе в отношении 21-летнего форварда. Однако для начала им придется провести "чистку" в собственном коллективе.

Как информирует BFW, руководство клуба АПЛ намерено продать ряд собственных игроков, чтобы собрать нужные средства. После чего сразу же будет предпринята попытка активировать пункт об отступных в размере 80 миллионов евро в контракте Шешко.

Также молодым футболистом интересуется мюнхенская "Бавария", которая может составить серьезную конкуренцию "Манчестеру" во время трансферного окна.

Причем тут сборная Казахстана?

Казахстанским болельщикам Беньямин может быть знаком по матчам сборных. Национальная команда нашей страны не раз встречалась со Словенией. К примеру, 9 сентября 2024-го в рамках второго тура Лиги наций. Тогда Шешко забил все три мяча, оформив хет-трик, а его команда выиграла в домашней встрече со счетом 3:0.

Ранее известный агент заявил, что в России нет талантов уровня Сатпаева. Также стало известно, что самый дорогой трансфер "Ман Сити" может покинуть АПЛ ради Ла Лиги.

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