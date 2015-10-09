Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 15:05
 

Самый дорогой трансфер "Ман Сити" может покинуть АПЛ ради Ла Лиги

  Комментарии

Поделиться
Самый дорогой трансфер "Ман Сити" может покинуть АПЛ ради Ла Лиги ©x.com/mancity

"Атлетико" готовит один из самых неожиданных ходов грядущего трансферного окна. По информации Тodofichajes, мадридский клуб серьезно рассматривает возможность подписания Джека Грилиша - атакующего полузащитника "Манчестер Сити", который переживает не лучший этап своей карьеры, передают Vesti.kz

Поделиться

"Атлетико" готовит один из самых неожиданных ходов грядущего трансферного окна. По информации Тodofichajes, мадридский клуб серьезно рассматривает возможность подписания Джека Грилиша - атакующего полузащитника "Манчестер Сити", который переживает не лучший этап своей карьеры, передают Vesti.kz

Проблемный сезон в Манчестере

После рекордного трансфера за 117,5 миллиона евро в 2021 году, ожидания от Грилиша были огромными. Однако спустя три года он так и не стал ключевым игроком в системе Пепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Джек провел всего 14 матчей в стартовом составе из 26 возможных, забив лишь дважды и отдав пять результативных передач.

Физические проблемы, нестабильная форма и конкуренция со стороны более молодых и энергичных игроков отодвинули его на второй план.

Внутри клуба все больше говорят о перестройке: после неудачи в Лиге чемпионов и нестабильной игры в премьер-лиге "Сити" готов расстаться с рядом футболистов. И Грилиш - один из первых в этом списке.

Кроме спортивных причин, здесь играет роль и высокая зарплата игрока, от которой клуб хотел бы освободиться.


Что задумал Симеоне

Диего Симеоне, главный тренер испанского клуба "Атлетико" Мадрид,  известен тем, что умеет вдохнуть новую жизнь в карьеру даже тех, кто казался потерянным. Он уже делал это с Янником Карраско, Антуаном Гризманном - и теперь может попробовать с Грилишем.

Аргентинский наставник видит в нем игрока, который может оживить фланги и добавить креатива в атакующую игру. Особенно на фоне того, что "Атлетико" готовится к потере Гризманна и, вероятно, Анхеля Корреа.

По слухам, "горожане" оценивают Грилиша примерно в 48 миллионов евро, но мадридцы могут предложить более гибкий вариант - аренду с обязательным выкупом. Такой подход поможет "Атлетико" уложиться в бюджет и при этом дать игроку шанс проявить себя в новой обстановке.

Кроме того, у клубов уже налажены хорошие отношения после трансфера Хулиана Альвареса, и это может упростить переговоры.


Испания - новый шанс для Грилиша?

Для самого Грилиша переезд в Ла Лигу может стать свежим стартом. В 29 лет он по-прежнему способен на высокий уровень, а смена чемпионата и тренера - как раз то, что может дать толчок к перезагрузке.

В Испании его технический стиль и умение обострять в одиночку могут раскрыться иначе, чем в жесткой системе Гвардиолы.

К тому же, стабильная игра в "Атлетико", участие в Лиге чемпионов и конкуренция за трофеи могут помочь Грилишу вернуть место в сборной Англии. А сам клуб в его лице может получить футболиста, способного решать эпизоды и брать игру на себя - именно такого игрока "матрасники" давно ищут.


Напомним, что месяц назад звезду "Манчестер Сити" заметили в дешевом пабе, где он бурно отмечал победу команды.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 29 21 7 1 69-27 70
2 Арсенал 30 17 10 3 55-25 61
3 Ноттингем Форест 30 17 6 7 50-35 57
4 Челси 29 14 7 8 53-37 49
5 Манчестер Сити 29 14 6 9 55-40 48
6 Ньюкасл Юнайтед 28 14 5 9 47-38 47
7 Брайтон энд Хов Альбион 29 12 11 6 48-42 47
8 Фулхэм 30 12 9 9 44-40 45
9 Астон Вилла 29 12 9 8 41-45 45
10 Борнмут 29 12 8 9 48-36 44
11 Брентфорд 29 12 5 12 50-45 41
12 Кристал Пэлас 28 10 9 9 36-33 39
13 Манчестер Юнайтед 30 10 7 13 37-41 37
14 Тоттенхэм Хотспур 29 10 4 15 55-43 34
15 Эвертон 29 7 13 9 32-36 34
16 Вест Хэм Юнайтед 30 9 7 14 33-50 34
17 Вулверхэмптон Уондерерс 30 8 5 17 41-58 29
18 Ипсвич 29 3 8 18 28-62 17
19 Лестер Сити 29 4 5 20 25-65 17
20 Саутгемптон 29 2 3 24 21-70 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2024/25   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Лестер Сити
Лестер Сити
(Лестер)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Лестер Сити
Проголосовало 307 человек
Манчестер Сити Футбол АПЛ Испания Атлетико Мадрид Ла Лига Футбольные трансферы

Реклама

Живи спортом!