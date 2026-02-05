"Настоящий монстр". Хусанову вынесли вердикт после выхода "Сити" в финал Кубка лиги

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов получил высокую оценку в Англии после выхода "Манчестер Сити" в финал Кубка английской лиги, передают Vesti.kz.

Накануне команда Хосепа Гвардиолы по сумме двух матчей прошла "Ньюкасл" (2:0, 3:1) и оформила путёвку в решающую стадию турнира. В ответной встрече Хусанов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, став полноценной частью оборонительной линии "горожан".

Вердикт из Англии

Выступление 21-летнего защитника не осталось без внимания. Автор YouTube-канала beyond90ftbl дал развёрнутую характеристику игре узбекского футболиста:

"Говорят, первое впечатление имеет решающее значение. Абдукодир Хусанов (21) доказывает, что это не так. Он выходил в стартовом составе в последних 8 матчах за "Манчестер Сити" и выглядел совсем не так, как в своём дебютном матче против "Челси". Он настоящий физический монстр, один из самых быстрых игроков, которых вы когда-либо встречали, и бросается в атаку на всё, что попадается ему на пути. Не говоря уже о том, что он достаточно хорош во владении мячом, чтобы играть на позициях правого и центрального защитника в системе Пепа. Один из лучших молодых центральных защитников в Европе", — пишет автор из Лондона, чей пост быстро завирусился в сети.

Путь через непростую адаптацию

Хусанов перешёл в "Манчестер Сити" в январе 2025 года из французского "Ланса" за рекордные 40 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории узбекского футбола. Его дебют состоялся 25 января в матче против "Челси", где ошибка защитника привела к быстрому голу соперника уже на третьей минуте.

Однако молодой футболист сумел пройти непростой период адаптации. На фоне травм ключевых защитников "Сити" Хусанов получил доверие Гвардиолы и постепенно стал важным элементом тактической системы команды.

Статистика текущего сезона

В текущем сезоне Абдукодир Хусанов уже провёл 19 матчей во всех турнирах за "Манчестер Сити" и продолжает закрепляться в составе одного из сильнейших клубов Европы.

