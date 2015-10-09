Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 07:11
 

Хусанов помог "Манчестер Сити" выйти в финал

  Комментарии

Поделиться
Хусанов помог "Манчестер Сити" выйти в финал ©x.com/ManCity

"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги, обыграв по сумме двух матчей "Ньюкасл", сообщают Vesti.kz.

Поделиться

В ответном полуфинальном матче, который прошел на "Этихаде" "горожане" обыграли гостей со счетом 3:1.

Героем вечера стал Омар Мармуш: уже на седьмой минуте он открыл счёт, а к 29-й оформил дубль, фактически сняв вопросы о победителе пары. Спустя четыре минуты хозяева довели дело до разгрома — точный удар нанёс Тейани Рейндерс. Гости сумели ответить лишь голом престижа: на 62-й минуте отличился Энтони Эланга.

В этой встрече в составе "Сити" с первых минут на поле вышел защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов. Он отыграл весь матч целиком.

Напомним, что и в первом матче полуфинала подопечные Хосепа Гвардиолы выглядели убедительно, одержав гостевую победу со счётом 2:0 благодаря голам Антуана Семеньо и Райана Шерки.

Таким образом, "Манчестер Сити" пробился в финал турнира, где составит компанию "Арсеналу", ранее прошедшему "Челси" по сумме двух встреч — 4:2.

