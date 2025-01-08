Нападающий "Ньюкасла" и сборной Швеции по футболу Александер Исак продолжает радовать болельщиков английского клуба своей высокой результативностью, передают Vesti.kz.

Исак помог "сорокам" одержать победу над "Арсеналом" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

По данным источника, он отличился во всех последних пяти матчах за "Ньюкасл", забив семь голов. За последние же девять игр Александер записал в свой актив десять голов и две голевые передачи.

Напомним, что на Исака нацелилась "Барселона". Каталонцы видят в нем замену 36-летнему польскому форварду Роберту Левандовски.

25-летний Исак выступает за "Ньюкасл" с 2022 года, когда перешел из "Реал Сосьедада" за 70 миллионов евро, подписав контракт до 30 июня 2028-го. В его карьере также были нидерландский "Виллем II", дортмундская "Боруссия" и шведский АИК.

С 2017-го вызывается в сборную своей страны.

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