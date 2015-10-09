Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 10:40
 

Моуринью решил лишить "Ман Сити" любимчика Гвардиолы

  Комментарии

Поделиться
Моуринью решил лишить "Ман Сити" любимчика Гвардиолы Хосеп Гвардиола. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Португальский полузащитник Бернарду Силва готовится попрощаться с "Манчестер Сити" после нескольких сезонов, проведённых в статусе ключевого игрока одной из самых доминирующих команд Европы, передают Vesti.kz.

Поделиться

Португальский полузащитник Бернарду Силва готовится попрощаться с "Манчестер Сити" после нескольких сезонов, проведённых в статусе ключевого игрока одной из самых доминирующих команд Европы, передают Vesti.kz.

Контракт 31-летнего хавбека действует до июня 2026 года, а планы на продление, как сообщает Fichajes, отсутствуют.

"Бенфика" претендует на возвращение Силвы

Среди потенциальных клубов-получателей Бернардо особое место занимает лиссабонская "Бенфика". Клуб активно работает над возвращением воспитанника своей академии, на что влияют как сентиментальные связи, так и желание усилить полузащиту команды.

Личный интерес Моуринью

Решение "Бенфики" лично поддерживает новоиспечённый тренер команды Жозе Моуринью, который убеждён, что опыт, мастерство и лидерские качества Силвы мгновенно повысят конкурентоспособность команды. Для игрока авторитет и амбиции португальского специалиста становятся дополнительным стимулом вернуться на родину.

Статистика и влияние на "Сити"

В текущем сезоне Бернардо Силва провёл 23 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 27 миллионов евро. Недавно главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола признался, что Силва — его "слабость", признав португальца любимчиком команды.

Уход Бернардо станет значительной потерей для испанского специалиста, а возвращение в "Бенфику" может открыть новую страницу в карьере игрока и существенно усилить амбиции клуба под руководством Моуринью.

Гвардиола принял долгожданное решение по Хусанову в "Ман Сити"


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2 Манчестер Сити 17 12 1 4 41-16 37
3 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7 Манчестер Юнайтед 17 7 5 5 31-28 26
8 Кристал Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9 Брайтон энд Хов Альбион 17 6 6 5 25-23 24
10 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
11 Ньюкасл Юнайтед 17 6 5 6 23-22 23
12 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
14 Тоттенхэм Хотспур 17 6 4 7 26-23 22
15 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
16 Лидс Юнайтед 17 5 4 8 24-31 19
17 Ноттингем Форест 17 5 3 9 17-26 18
18 Вест Хэм Юнайтед 17 3 4 10 19-35 13
19 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20 Вулверхэмптон Уондерерс 17 0 2 15 9-37 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ноттингем   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 декабря 17:30   •   не начат
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Ноттингем Форест
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!