Моуринью решил лишить "Ман Сити" любимчика Гвардиолы

Португальский полузащитник Бернарду Силва готовится попрощаться с "Манчестер Сити" после нескольких сезонов, проведённых в статусе ключевого игрока одной из самых доминирующих команд Европы, передают Vesti.kz.

Контракт 31-летнего хавбека действует до июня 2026 года, а планы на продление, как сообщает Fichajes, отсутствуют.

"Бенфика" претендует на возвращение Силвы

Среди потенциальных клубов-получателей Бернардо особое место занимает лиссабонская "Бенфика". Клуб активно работает над возвращением воспитанника своей академии, на что влияют как сентиментальные связи, так и желание усилить полузащиту команды.

Личный интерес Моуринью

Решение "Бенфики" лично поддерживает новоиспечённый тренер команды Жозе Моуринью, который убеждён, что опыт, мастерство и лидерские качества Силвы мгновенно повысят конкурентоспособность команды. Для игрока авторитет и амбиции португальского специалиста становятся дополнительным стимулом вернуться на родину.

Статистика и влияние на "Сити"

В текущем сезоне Бернардо Силва провёл 23 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 27 миллионов евро. Недавно главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола признался, что Силва — его "слабость", признав португальца любимчиком команды.

Уход Бернардо станет значительной потерей для испанского специалиста, а возвращение в "Бенфику" может открыть новую страницу в карьере игрока и существенно усилить амбиции клуба под руководством Моуринью.

