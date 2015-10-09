Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 17:57
 

Зидан объяснил, почему отказался от Франции ради другой сборной

  Комментарии

Поделиться
Зидан объяснил, почему отказался от Франции ради другой сборной ©instagram.com/luca

Лука Зидан, сын легендарного французского полузащитника Зинедина Зидана, впервые представляет сборную Алжира на Кубке Африки по футболу. Голкипер рассказал о причинах смены национальной команды и поддержке семьи, передают Vesti.kz.

Поделиться

Лука Зидан, сын легендарного французского полузащитника Зинедина Зидана, впервые представляет сборную Алжира на Кубке Африки по футболу. Голкипер рассказал о причинах смены национальной команды и поддержке семьи, передают Vesti.kz.

Наследие семьи и связь с Алжиром

"Когда я думаю об Алжире, я вспоминаю своего дедушку. С детства в нашей семье присутствует эта алжирская культура", — отметил Лука в интервью beIN Sports France.

Он добавил, что дедушка был рад его решению играть за Алжир, а каждый вызов в сборную сопровождается его поддержкой и гордостью.

ФИФА официально одобрила смену им спортивного гражданства 19 сентября, и Алжир быстро принял меры, чтобы заручиться его согласием.


Уверенный старт на Кубке Африки

Алжир начал своё выступление с победы над Суданом со счётом 3:0. Лука Зидан провёл матч спокойно, практически не столкнувшись с угрозами у своих ворот, подтвердив статус надёжного голкипера сборной.

Поддержка отца и выбор позиции

Лука признался, что часть причины стать вратарём была связана с желанием избежать постоянных сравнений с отцом — победителем чемпионата мира-1998 и Евро-2000. Зинедин Зидан лично присутствовал на матче с Суданом и поддержал решение сына: "Я могу дать совет, но в итоге решение остаётся за тобой".

Голкипер подчеркнул, что после разговора с тренером и президентом федерации было ясно, что он хочет представлять страну своего дедушки. Семья полностью поддержала его выбор.

Отметим, что на клубном уровне Лука Зидан выступает за испанскую "Гранаду". В его карьере также были "Эйбар", "Райо Вальекано", "Расинг" (Сантандер) и мадридский "Реал".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 16:30   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 17 человек

Реклама

Живи спортом!