Луис Энрике отказался стать самым дорогим тренером мира

Луис Энрике вновь подтвердил, что не склонен следовать привычной модели современного футбола. В то время как многие тренеры подписывают многомиллионные долгосрочные контракты, астуриец отверг историческое предложение от ПСЖ, которое сделало бы его самым высокооплачиваемым тренером в мире. Несмотря на рекордные суммы, он настоял на своём отказе, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Деньги не выше принципов

По информации из окружения Энрике, его стиль работы интенсивен, эмоционально насыщен и требователен. Тренер понимает, что долгие контракты приводят к выгоранию и риску покинуть клуб с негативной репутацией. ПСЖ предлагал ему абсолютную власть и финансовую стабильность, но Луис предпочитает краткосрочные соглашения с возможностью пересмотра, чтобы сохранять мотивацию и смысл проекта.

Короткие контракты — ключ к свободе

В Париже удивлены твёрдостью отказа, однако для Энрике важнее контроль над собственной карьерой, а не долгосрочные обязательства. Он уверен, что длительные циклы часто заканчиваются конфликтами, внутренним износом и принудительным уходом. Астуриец хочет оставаться хозяином своей судьбы и не стать пленником собственного успеха.

ПСЖ придётся принять правила тренера

Несмотря на настойчивость клуба, посыл Луиса Энрике ясен: если продление контракта будет, оно будет краткосрочным. Парижу придётся либо согласиться с философией тренера, либо впоследствии искать ему замену. Энрике ясно дал понять: его карьера не продаётся ни за какие деньги, если речь идёт о долгосрочных обязательствах.

Луис Энрике возглавляет ПСЖ с 2023 года. Также он тренировал "Барселону", "Сельту", "Рому" и сборную Испании.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!