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"Мне придется выучить узбекский". Гвардиола - о дебюте и ошибке Хусанова

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал Абдукодира Хусанова после игры с "Челси" (3:1), передают Vesti.kz.

Узбекский талант уже на 3-й минуте привез гол в свои ворота, а на 4-й заработал предупреждение.

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"Он не говорит по-английски, поэтому я с ним не общался. С ним все будет в порядке. Он провел всего одну или две тренировки. Я не хотел форсировать возвращение Джона [Стоунза] после травмы.

Игроки едины и это очень важно. Любой игрок может допустить ошибку. Болельщики всегда поддерживают новых игроков. Он молод. Он научится", - цитирует тренера BBC.

Также у Гвардиолы спросили, не хотел ли он заменить Хусанова после 5-й минуты игры.

"Ну, мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним...", - цитирует Пепа City Xtra.

Хусанов стал игроком "Манчестер Сити" 20 января, когда перешел из французского "Ланса" и подписал контракт с "горожанами" до 30 июня 2029 года. Сумма сделки составила 40 миллионов евро.

Следующую игру в АПЛ "Манчестер Сити" проведет на выезде с "Арсеналом" 2 февраля.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
5 Челси 22 11 7 4 44-27 40
6 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
7 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
18 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

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