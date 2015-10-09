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"Манчестер Юнайтед" выкупил капитана сборной Бельгии после ЧМ-2026

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"Манчестер Юнайтед" выкупил капитана сборной Бельгии после ЧМ-2026 ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Английский "Манчестер Юнайтед" окончательно оформил переход полузащитника бирмингемской "Астон Виллы" и капитана сборной Бельгии Юри Тилеманса, передают Vesti.kz.

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Английский "Манчестер Юнайтед" окончательно оформил переход полузащитника бирмингемской "Астон Виллы" и капитана сборной Бельгии Юри Тилеманса, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский гранд активировал опцию выкупа футболиста, а сумма сделки составила 41 миллион евро. Все документы уже подписаны, и трансфер полностью завершён.

Сделка состоялась после срыва другого трансфера

Как отмечается, манкунианцы переключились на кандидатуру Тилеманса после неудачи с переходом бразильского полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона.

Хавбек не сумел пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с "Манчестер Юнайтед", после чего руководство клуба оперативно вернулось к варианту с бельгийским хавбеком.

Лидер "Астон Виллы" и капитан Бельгии

Минувший сезон Тилеманс провёл на высоком уровне. В составе "Астон Виллы" он сыграл 35 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач, а также помог команде выиграть Лигу Европы.

Юри Тилеманс в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

На чемпионате мира-2026 полузащитник был капитаном сборной Бельгии. Именно он стал героем матча 1/16 финала против Сенегала (3:2), оформив два решающих гола . В итоге бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили Испании со счётом 1:2.

Путь и карьера бельгийца

Тилеманс защищал цвета "Астон Виллы" с 2023 года, перейдя в клуб на правах свободного агента после ухода из "Лестер Сити". До этого бельгиец также выступал за "Андерлехт" и "Монако".

Капитан "Манчестер Юнайтед" выбрал клуб на следующий сезон

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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