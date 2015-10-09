"Манчестер Юнайтед" выкупил капитана сборной Бельгии после ЧМ-2026

Английский "Манчестер Юнайтед" окончательно оформил переход полузащитника бирмингемской "Астон Виллы" и капитана сборной Бельгии Юри Тилеманса, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, английский гранд активировал опцию выкупа футболиста, а сумма сделки составила 41 миллион евро. Все документы уже подписаны, и трансфер полностью завершён.

Сделка состоялась после срыва другого трансфера

Как отмечается, манкунианцы переключились на кандидатуру Тилеманса после неудачи с переходом бразильского полузащитника итальянской "Аталанты" Эдерсона.

Хавбек не сумел пройти медицинское обследование перед подписанием контракта с "Манчестер Юнайтед", после чего руководство клуба оперативно вернулось к варианту с бельгийским хавбеком.

Лидер "Астон Виллы" и капитан Бельгии

Минувший сезон Тилеманс провёл на высоком уровне. В составе "Астон Виллы" он сыграл 35 матчей, забил два мяча и отдал семь результативных передач, а также помог команде выиграть Лигу Европы.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

На чемпионате мира-2026 полузащитник был капитаном сборной Бельгии. Именно он стал героем матча 1/16 финала против Сенегала (3:2), оформив два решающих гола . В итоге бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили Испании со счётом 1:2.

Путь и карьера бельгийца

Тилеманс защищал цвета "Астон Виллы" с 2023 года, перейдя в клуб на правах свободного агента после ухода из "Лестер Сити". До этого бельгиец также выступал за "Андерлехт" и "Монако".

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