Англия
В "Манчестер Юнайтед" решили судьбу главного тренера после матча с 8 голами

В "Манчестер Юнайтед" решили судьбу главного тренера после матча с 8 голами Рубен Аморим. Фото: ©depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с будущим главного тренера команды Рубена Аморима, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Indykaila News.

Накануне в домашнем матче 16-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не смог победить "Борнмут" (4:4). При этом по ходу игры манкунианцы трижды вели в счёте.

По данным источника, португальский специалист будет отправлен в отставку в ближайшее время.

"Тактика на сегодняшний матч (с "Борнмутом") — уровень колледжа! Настоящее безумство. После того, как мы вложили огромные деньги в эту команду, мы закономерно требуем большего. Рубен долго не продержится", — приводит слова неназванного источника из "Манчестер Юнайтед" Indykaila News.

Рубен Аморим возглавил "Юнайтед" осенью 2024 года. Контракт португальца рассчитан до середины 2027-го.

По итогам 16 туров "красные дьяволы" набрали 26 очков и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

