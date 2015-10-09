В "Манчестер Юнайтед" решили судьбу главного тренера после матча с 8 голами

Руководство "Манчестер Юнайтед" определилось с будущим главного тренера команды Рубена Аморима, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Indykaila News.

Накануне в домашнем матче 16-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" не смог победить "Борнмут" (4:4). При этом по ходу игры манкунианцы трижды вели в счёте.

По данным источника, португальский специалист будет отправлен в отставку в ближайшее время.

"Тактика на сегодняшний матч (с "Борнмутом") — уровень колледжа! Настоящее безумство. После того, как мы вложили огромные деньги в эту команду, мы закономерно требуем большего. Рубен долго не продержится", — приводит слова неназванного источника из "Манчестер Юнайтед" Indykaila News.

Рубен Аморим возглавил "Юнайтед" осенью 2024 года. Контракт португальца рассчитан до середины 2027-го.

По итогам 16 туров "красные дьяволы" набрали 26 очков и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

