Тройным камбэком и 8 голами завершился матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Завершился заключительный матч 16-го тура английской премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Борнмут", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счётом 4:4. При этом по ходу игры подопечные Рубена Аморима трижды вели в счёте, но пропустили три гола за 12 минут.

В составе хозяев голы забили Амад Диалло (13-я минута), Каземиро (45+4), Бруну Фернандеш (77-я) и Матеус Кунья (79-я). У гостей отличились Антуан Семеньо (40-я), Эванилсон (46-я), Маркус Тавернье (52-я) и Эли Жуниор Крупи (84-я).

"Манчестер Юнайтед" с 26 очками занимает шестое место в таблице АПЛ. "Борнмут" (21 очко) не может победить на протяжении семи матчей и располагается на 13-й строчке.

