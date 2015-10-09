Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 07:20
 

Тройным камбэком и 8 голами завершился матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Завершился заключительный матч 16-го тура английской премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал "Борнмут", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере и завершилась со счётом 4:4. При этом по ходу игры подопечные Рубена Аморима трижды вели в счёте, но пропустили три гола за 12 минут.

В составе хозяев голы забили Амад Диалло (13-я минута), Каземиро (45+4), Бруну Фернандеш (77-я) и Матеус Кунья (79-я). У гостей отличились Антуан Семеньо (40-я), Эванилсон (46-я), Маркус Тавернье (52-я) и Эли Жуниор Крупи (84-я).

"Манчестер Юнайтед" с 26 очками занимает шестое место в таблице АПЛ. "Борнмут" (21 очко) не может победить на протяжении семи матчей и располагается на 13-й строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Манчестер Юнайтед 16 7 5 4 30-26 26
7 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
8 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Борнмут 16 5 6 5 25-28 21
14 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
15 Брентфорд 16 6 2 8 22-25 20
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 16 4 4 8 20-30 16
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

