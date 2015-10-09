"Манчестер Юнайтед" принял решение по трансферу португальца за 93 миллиона

Английский "Манчестер Юнайтед" определился со своей позицией по возможному трансферу португальского полузащитника лондонского "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша, передают Vesti.kz.

МЮ не намерен переплачивать

Несмотря на сохраняющийся интерес к португальцу, манкунианцы не готовы удовлетворить финансовые требования лондонского клуба.

По информации Times Sport, "красные дьяволы" продолжают следить за ситуацией вокруг 21-летнего хавбека, однако платить запрашиваемые 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро) не собираются.

Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует менять свою позицию, рассчитывая, что со временем "Вест Хэм" снизит цену.

Вылет "Вест Хэма" может повлиять на сделку

Как отмечает источник, после вылета "Вест Хэма" в чемпионшип лондонский клуб может быть вынужден пересмотреть свои финансовые запросы, чтобы не потерять возможность выгодно продать одного из самых ценных игроков состава.

Отмечается, что помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к Фернандешу ранее проявляли мадридский "Реал" и лондонский "Тоттенхэм".

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Один из самых дорогих молодых португальцев

Матеуш Фернандеш является воспитанником лиссабонского "Спортинга". Летом 2025 года он перешел в "Вест Хэм" из "Саутгемптона" за 44 миллиона евро.

В минувшем сезоне португалец провел 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро, тогда как "Вест Хэм" рассчитывает выручить за футболиста почти вдвое больше.

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