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Англия
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"Манчестер Юнайтед" принял решение по трансферу португальца за 93 миллиона

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"Манчестер Юнайтед" принял решение по трансферу португальца за 93 миллиона ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Английский "Манчестер Юнайтед" определился со своей позицией по возможному трансферу португальского полузащитника лондонского "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша, передают Vesti.kz.

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Английский "Манчестер Юнайтед" определился со своей позицией по возможному трансферу португальского полузащитника лондонского "Вест Хэма" Матеуша Фернандеша, передают Vesti.kz.

МЮ не намерен переплачивать

Несмотря на сохраняющийся интерес к португальцу, манкунианцы не готовы удовлетворить финансовые требования лондонского клуба.

По информации Times Sport, "красные дьяволы" продолжают следить за ситуацией вокруг 21-летнего хавбека, однако платить запрашиваемые 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро) не собираются.

Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует менять свою позицию, рассчитывая, что со временем "Вест Хэм" снизит цену.

Вылет "Вест Хэма" может повлиять на сделку

Как отмечает источник, после вылета "Вест Хэма" в чемпионшип лондонский клуб может быть вынужден пересмотреть свои финансовые запросы, чтобы не потерять возможность выгодно продать одного из самых ценных игроков состава.

Отмечается, что помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к Фернандешу ранее проявляли мадридский "Реал" и лондонский "Тоттенхэм".

Матеуш Фернандеш в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Один из самых дорогих молодых португальцев

Матеуш Фернандеш является воспитанником лиссабонского "Спортинга". Летом 2025 года он перешел в "Вест Хэм" из "Саутгемптона" за 44 миллиона евро.

В минувшем сезоне португалец провел 42 матча во всех турнирах, забил пять мячей и отдал пять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 50 миллионов евро, тогда как "Вест Хэм" рассчитывает выручить за футболиста почти вдвое больше.

Капитан "Манчестер Юнайтед" выбрал клуб на следующий сезон

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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