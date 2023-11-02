Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о неудачном сезоне для команды и своем будущем, сообщают Vesti.kz.

Накануне манкунианцы вылетели из Кубка английской лиги, проиграв в 1/8 финала "Ньюкаслу" со счетом 0:3. В турнирной таблице АПЛ "Юнайтед" занимает восьмое место, набрав 15 очков после десяти матчей.

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"В данный момент мы находимся в плохом положении. Я беру на себя ответственность за это.

Я вижу в этом вызов. Я боец, и я участвую в этом бою, и я должен быть уверен, что разделю ответственность со своими игроками, и что мы будем держаться вместе, сражаться вместе и добиваться лучших результатов.

Мы должны все исправить. Это моя команда, и она не добивается результатов. Я несу ответственность. Как команда мы были недостаточно хороши, и каковы бы ни были причины, здесь не может быть оправданий.

Мы должны делать все лучше, мы должны повышать наши стандарты, потому что в противном случае никогда не достигнем нужного уровня игры и не добьемся результатов", - цитирует специалиста Daily Mail.