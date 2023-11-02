"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" вылетели из Кубка английской лиги

"Арсенал" потерпел поражение от "Вест Хэма" в матче 1/8 Кубка английской лиги и завершили борьбу за трофей.

Встреча команд прошла в Лондоне и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Мохаммед Кудус (50-я минута) и Джаррод Боуэн (60-я). У "Арсенала" отличился Мартин Эдегор (90+6), еще один мяч в свои ворота забил защитник "канониров" Бен Уайт (16-я).

Поражение от "Вест Хэма" стало для "канониров" вторым в сезоне во всех турнирах.

В другом матче 1/8 финала "Ньюкасл" выбил из турнира действующего победителя - "Манчестер Юнайтед". Встреча, прошедшая в среду на "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Мячи забили Мигель Альмирон (28-я минута), Льюис Холл (36-я) и Джо Уиллок (60-я).

Напомним, "Манчестер Юнайтед" в прошлом сезоне выиграл Кубок лиги, обыграв "Ньюкасл" в финале со счетом 2:0. Этот трофей стал для "красных дьяволов" первым почти за 6 лет.