"Манчестер Сити" присмотрел неожиданную замену Холанду

В "Манчестер Сити" уже задумываются о будущем линии атаки и, похоже, присматриваются к неожиданному варианту, передают Vesti.kz.

По данным испанского издания Fichajes, английский гранд всерьёз следит за нападающим "Страсбура" Хоакином Паничелли.

23-летнего аргентинца рассматривают как потенциальную альтернативу Эрлингу Холанду, интерес к которому проявляют сразу несколько европейских топ-клубов — в том числе "Барселона" и мадридский "Реал".

В Манчестере понимают, что удержать норвежского бомбардира в долгосрочной перспективе будет непросто, поэтому клуб заранее изучает рынок и готовит варианты на случай громкого ухода.

Паничелли привлёк внимание скаутов своей стабильностью, мобильностью и умением эффективно действовать в штрафной.

В текущем сезоне форвард "Страсбура" провёл 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и три результативные передачи. Для игрока его возраста это серьезные цифры, которые и сделали его одной из самых обсуждаемых фигур в Лиге 1.





Какой Холанд в "Сити"?

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года и за первые два сезона стал одним из ключевых игроков клуба. Вместе с командой он оформил исторический требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов, а затем добавил к коллекции Суперкубок УЕФА.

На индивидуальном уровне норвежский форвард переписал ряд рекордов: в сезоне-2022/23 он забил 36 мячей в премьер-лиге, установив новое достижение турнира, дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, завоевал "Золотую бутсу" и стал самым быстрым футболистом в истории Лиги чемпионов, достигшим отметки в 50 голов.

Напомним, что ранее Килиан Мбаппе заблокировал трансфер Холанда в мадридский "Реал".