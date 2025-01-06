Англия
Вчера 10:43

"Ливерпуль" присмотрел новую звезду на место Салаха

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"Ливерпуль" готовится провернуть громкий трансфер. "Красные" присмотрели замену своему ведущему форварду Мохамеду Салаху, собирающемуся покинуть клуб по завершении сезона, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Ливерпуль" в качестве его замены рассматривают бразильского нападающего Родриго из мадридского "Реала".

Родриго не смог стать одним из ключевых игроков "сливочных", проиграв конкуренцию Винисиусу Жуниору, Килиану Мбаппе и Джуду Беллингему, а потому может рассмотреть предложение от английского топ-клуба.

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Для главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота Родриго - идеальная замена Салаху. Его скорость и дриблинг идеально вписываются в стиль игры, который нидерландский специалист прививает команде. Кроме того, молодость и потенциал роста делают бразильца стратегической долгосрочной инвестицией для "красных". По информации источников, близких к "Ливерпулю", Родриго будет одним из приоритетов клуба в летнее трансферное окно.

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Однако "Реал" не захочет так просто отпускать Родриго, с которым имеет контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 100 миллионов евро. Несмотря на это, "Ливерпуль" готов пойти на значительные экономические затраты для замены Салаха, соглашение с которым истекает 30 июня.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26-19 37
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 19 4 4 11 31-42 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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