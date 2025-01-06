"Ливерпуль" присмотрел новую звезду на место Салаха

"Ливерпуль" готовится провернуть громкий трансфер. "Красные" присмотрели замену своему ведущему форварду Мохамеду Салаху, собирающемуся покинуть клуб по завершении сезона, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Ливерпуль" в качестве его замены рассматривают бразильского нападающего Родриго из мадридского "Реала".

Родриго не смог стать одним из ключевых игроков "сливочных", проиграв конкуренцию Винисиусу Жуниору, Килиану Мбаппе и Джуду Беллингему, а потому может рассмотреть предложение от английского топ-клуба.

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Для главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота Родриго - идеальная замена Салаху. Его скорость и дриблинг идеально вписываются в стиль игры, который нидерландский специалист прививает команде. Кроме того, молодость и потенциал роста делают бразильца стратегической долгосрочной инвестицией для "красных". По информации источников, близких к "Ливерпулю", Родриго будет одним из приоритетов клуба в летнее трансферное окно.

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Однако "Реал" не захочет так просто отпускать Родриго, с которым имеет контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 100 миллионов евро. Несмотря на это, "Ливерпуль" готов пойти на значительные экономические затраты для замены Салаха, соглашение с которым истекает 30 июня.