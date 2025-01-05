Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
5 января 11:06
 

В "Ливерпуле" ответили "Реалу" по трансферу своего лидера

  Комментарии

Поделиться
В "Ливерпуле" ответили "Реалу" по трансферу своего лидера ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался по поводу Трента Александера-Арнольда и о том, как сказать "нет" его переходу в "Реал", передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался по поводу Трента Александера-Арнольда и о том, как сказать "нет" его переходу в "Реал", передают Vesti.kz.

"Я думаю, был один игрок (Стивен Джеррард), которого они бы очень хотели заполучить… но он не приехал. Вы знаете его лучше меня! Это уже произошло", - цитирует Слота известный инсайдер Фабрицио Романо.


Александер-Арнольд является воспитанником и ведущим защитником "Ливерпуля", с которым у него действует контракт до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ он провел за "красных" 17 матчей, забил один гол и отдал четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен подписать Александера-Арнольда этой зимой из-за травм ведущих своих защитников и готовы выложить за него больше 20 миллионов фунтов стерлингов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 19 11 4 4 26-19 37
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 19 4 4 11 31-42 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реал Мадрид Ла Лига Футбол Футбольные трансферы Ливерпуль АПЛ

Реклама

Живи спортом!