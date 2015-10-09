Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 16:26
 

"Ливерпуль" принял решение по трансферу капитана

  Комментарии

"Ливерпуль" принял решение по трансферу капитана ©liverpoolfc.com

Несмотря на спад в игре и активный интерес со стороны зарубежных клубов, в том числе из Саудовской Аравии, "Ливерпуль" не собирается расставаться с Вирджилом ван Дейком, передают Vesti.kz

По информации Fichajes, руководство мерсисайдцев приняло принципиальное решение сохранить нидерландского защитника как минимум до конца следующего сезона.

Контракт капитана команды рассчитан до июня 2027 года, и его уход не рассматривается ни в зимнее, ни в летнее трансферное окно.

В спортивном департаменте клуба убеждены, что потеря такого игрока на текущем этапе стала бы неоправданным риском, независимо от поступающих предложений.

В "Ливерпуле" подчёркивают, что даже на фоне критики ван Дейк остаётся важнейшей фигурой - прежде всего благодаря лидерским качествам, опыту и влиянию на коллектив. Сохранение капитана считают ключевым фактором для стабильности команды. 

Почему ван Дейк остаётся неприкасаемым?

Стоит напомнить, что Вирджил ван Дейк по праву считается одним из самых титулованных и влиятельных центральных защитников современного футбола. Он является ключевой фигурой как для "Ливерпуля", так и для сборной Нидерландов.

В составе мерсисайдского клуба ван Дейк выиграл Лигу чемпионов УЕФА в сезоне-2018/19, привёл команду к долгожданному чемпионству Англии в 2019/20, а также завоевал клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и несколько Кубков лиги.

На индивидуальном уровне нидерландец был признан лучшим игроком Европы по версии УЕФА и в 2019 году занял второе место в голосовании за "Золотой мяч", уступив лишь Лионелю Месси.  


 

Ранее стало известно о возможных сроках потенциального перехода Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" в чемпионат Казахстана.

