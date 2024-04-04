Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии по футболу Бернарду Силва хочет продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом информируют зарубежные СМИ.

В его контракте с "горожанами" есть пункт о досрочном расторжении контракта в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, который будет действовать с этого лета. Каталонский клуб намерен воспользоваться этой опцией.

Бернарду Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года, до этого был игроком "Монако" и "Бенфики". Его соглашение с английским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) португалец провел 26 матчей, забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.

С "Сити" он выиграл АПЛ (5 раз), Кубок Англии (2), Кубок футбольной лиги (4), Суперкубок Англии (2), Лигу чемпионов (1), Суперкубок УЕФА (1), клубный чемпионат мира (1).