Лидер "Манчестер Сити" решил перейти в "Барселону"

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 22:00
©instagram.com/bernardocarvalhosilva

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Португалии по футболу Бернарду Силва хочет продолжить карьеру в "Барселоне". Об этом информируют зарубежные СМИ.

В его контракте с "горожанами" есть пункт о досрочном расторжении контракта в размере 50 миллионов фунтов стерлингов, который будет действовать с этого лета. Каталонский клуб намерен воспользоваться этой опцией.

Бернарду Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года, до этого был игроком "Монако" и "Бенфики". Его соглашение с английским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ) португалец провел 26 матчей, забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.

С "Сити" он выиграл АПЛ (5 раз), Кубок Англии (2), Кубок футбольной лиги (4), Суперкубок Англии (2), Лигу чемпионов (1), Суперкубок УЕФА (1), клубный чемпионат мира (1).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
2 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67-29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50-55 45
8 Ньюкасл Юнайтед 30 13 5 12 64-52 44
9 Брайтон энд Хов Альбион 30 11 10 9 51-46 43
10 Вулверхэмптон Уондерерс 30 12 6 12 43-47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14 Эвертон 30 8 8 14 31-42 32
15 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
16 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
17 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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