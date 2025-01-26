"Манчестер Сити" оказался сильнее "Челси" в матче 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Благодаря этому горожане ворвались в топ-4 турнирной таблицы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Этихад", завершился со счетом 3:1. Уже на третьей минуте гости из Лондона забили быстрый гол после грубой ошибки узбекского дебютанта хозяев Абдукодира Хусанова и точного удара Нони Мадуэке.

Незадолго до перерыва, на 42-й минуте, Йошко Гвардиол восстановил статус-кво. На 68-й минуте точный удар Эрлинга Холанда вывел хозяев поля вперед, он воспользовался ошибкой голкипера синих Роберта Санчеса. Окончательный результат на табло установил Фил Фоден, забивший на 87-й минуте.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" набрал 41 балл и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Челси" же сохранил свои 40 очков, но упал на шестую позицию. Лондонцы не могут выиграть в четырех гостевых матчах кряду, а последний выездной успех был зафиксирован в игре с "Астаной" (3:1).

Стоит отметить, что 20-летний Хусанов был заменен на 54-й минуте - вместо него на поле появился Джон Стоунз.