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Камбэком закончился матч "Манчестер Сити" - "Челси" с дебютом Хусанова

©ФК "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" оказался сильнее "Челси" в матче 23-го тура английской премьер-лиги (АПЛ). Благодаря этому горожане ворвались в топ-4 турнирной таблицы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на стадионе "Этихад", завершился со счетом 3:1. Уже на третьей минуте гости из Лондона забили быстрый гол после грубой ошибки узбекского дебютанта хозяев Абдукодира Хусанова и точного удара Нони Мадуэке.

Незадолго до перерыва, на 42-й минуте, Йошко Гвардиол восстановил статус-кво. На 68-й минуте точный удар Эрлинга Холанда вывел хозяев поля вперед, он воспользовался ошибкой голкипера синих Роберта Санчеса. Окончательный результат на табло установил Фил Фоден, забивший на 87-й минуте.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" набрал 41 балл и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Челси" же сохранил свои 40 очков, но упал на шестую позицию. Лондонцы не могут выиграть в четырех гостевых матчах кряду, а последний выездной успех был зафиксирован в игре с "Астаной" (3:1).

Стоит отметить, что 20-летний Хусанов был заменен на 54-й минуте - вместо него на поле появился Джон Стоунз.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3 Ноттингем Форест 23 13 5 5 33-27 44
4 Ньюкасл Юнайтед 23 12 5 6 41-27 41
5 Челси 22 11 7 4 44-27 40
6 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
7 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 23 8 10 5 35-31 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17 Вулверхэмптон Уондерерс 23 4 4 15 32-52 16
18 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6

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