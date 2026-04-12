Портал Flashscore оценил выступление защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26), в котором "Манчестер Сити" на выезде разгромил лондонский "Челси" со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

22-летний футболист вышел в стартовом составе "горожан" и провёл на поле все 90 минут. По итогам встречи он получил оценку 7,1 балла.

Лучшим игроком матча, по версии источника, стал французский полузащитник Райан Шерки, отметившийся двумя результативными передачами — его игра была оценена в 8,7 балла. Самую низкую оценку получил эквадорский хавбек "Челси" Мойзес Кайседо (4,9).

В текущем сезоне Хусанов провёл за "Сити" 31 матч во всех турнирах, пока не отметившись результативными действиями. В английский клуб защитник перешёл в январе прошлого года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро.

После этой победы команда Хосепа Гвардиолы набрала 64 очка и занимает второе место в таблице, продолжая погоню за лидирующим "Арсеналом" (70 очков). При этом у "Сити" есть матч в запасе.

"Челси" с 48 баллами располагается на шестой строчке.

Хусанов собрался выиграть Лигу чемпионов и выбрал клуб