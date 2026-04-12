Англия
Вчера 22:55

Хусанов получил вердикт после разгромной победы "Сити" над "Челси" в АПЛ

©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Портал Flashscore оценил выступление защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в матче 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ-2025/26), в котором "Манчестер Сити" на выезде разгромил лондонский "Челси" со счётом 3:0, передают Vesti.kz.

22-летний футболист вышел в стартовом составе "горожан" и провёл на поле все 90 минут. По итогам встречи он получил оценку 7,1 балла.

Лучшим игроком матча, по версии источника, стал французский полузащитник Райан Шерки, отметившийся двумя результативными передачами — его игра была оценена в 8,7 балла. Самую низкую оценку получил эквадорский хавбек "Челси" Мойзес Кайседо (4,9).

В текущем сезоне Хусанов провёл за "Сити" 31 матч во всех турнирах, пока не отметившись результативными действиями. В английский клуб защитник перешёл в январе прошлого года из французского "Ланса" за 40 миллионов евро.

После этой победы команда Хосепа Гвардиолы набрала 64 очка и занимает второе место в таблице, продолжая погоню за лидирующим "Арсеналом" (70 очков). При этом у "Сити" есть матч в запасе.

"Челси" с 48 баллами располагается на шестой строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →