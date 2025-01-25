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Холанд заявил, что его раздражает Гвардиола

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Холанд заявил, что его раздражает Гвардиола ©facebook.com/mancity

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд объяснил, почему главный тренер  английского клуба Хосеп Гвардиола порой вызывает у него раздражение, передают Vesti.kz

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд объяснил, почему главный тренер  английского клуба Хосеп Гвардиола порой вызывает у него раздражение, передают Vesti.kz

"Манчестер Сити" в этом сезоне рискует вылететь из Лиги чемпионов, ранее команда Гвардиолы уступила ПСЖ. 

"Да, есть некоторые вещи [которые раздражают]. Все потому, что он такой любитель деталей. Именно эта любовь к мелким деталям может делать его немного раздражающим. Гвардиола повторит вам 20 раз: "Делай это, делай это, делай это". Ничего не остается, кроме как сказать: "Я делаю это", — приводит слова Холанда CBS Sports.

 Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Холанд перешел в стан "горожан" из дортмундской "Боруссии" летом 2022 года. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2034 года.

В нынешнем сезоне норвежский форвард забил 17 голов в 22 матчах АПЛ, а также на его счету шесть голов в семи матчах общего этапа Лиги чемпионов. 

 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3 Ноттингем Форест 22 13 5 4 33-22 44
4 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5 Манчестер Сити 22 11 5 6 44-29 38
6 Ньюкасл Юнайтед 22 11 5 6 38-26 38
7 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9 Брайтон энд Хов Альбион 22 8 10 4 35-30 34
10 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12 Кристал Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13 Манчестер Юнайтед 22 7 5 10 27-32 26
14 Вест Хэм Юнайтед 22 7 5 10 27-43 26
15 Тоттенхэм Хотспур 22 7 3 12 45-35 24
16 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17 Вулверхэмптон Уондерерс 22 4 4 14 32-51 16
18 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19 Лестер Сити 22 3 5 14 23-48 14
20 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6

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Холанд Эрлинг Манчестер Сити Гвардиола Хосеп АПЛ Футбол

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