Хаби Алонсо договорился с новым клубом: переговоры длились всего час

История с будущим Хаби Алонсо вышла на финишную прямую, и развязка может наступить уже в ближайшее время, передают Vesti.kz.

После слухов и закулисных переговоров стало известно, что испанский специалист близок к возвращению на тренерский мостик. Ключевой момент произошёл в Мадриде, где состоялась встреча между представителями Алонсо и руководством "Ливерпуля".

По данным El Nacional, переговоры длились всего около часа, но оказались максимально конкретными и продуктивными – стороны фактически пришли к соглашению.

Английский клуб уже готовится к возможной смене тренера. В "Ливерпуле" рассматривают вариант с уходом Арне Слота и ищут фигуру, способную перезапустить проект после непростого сезона.

В этом контексте кандидатура Алонсо выглядит логичной: он хорошо знаком с клубом, имеет опыт работы на высоком уровне и зарекомендовал себя как тренер, способный выстраивать команду с чёткой игровой идеей.

Важно и то, что речь идёт не о спонтанном решении. В "Ливерпуле" давно присматривались к испанцу и считают его человеком, который может вернуть команде стабильность и уверенность.

Как пишет источник, договорённости между сторонами уже достигнуты – осталось лишь согласовать детали и выбрать подходящий момент для официального объявления.

Отметим, что Алонсо один из самых успешных испанских футболистов своего поколения, сумевший добиться признания и в тренерской карьере. В качестве игрока он становился чемпионом мира (2010), дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

После завершения карьеры он быстро заявил о себе как тренер: с "Байером" добился исторического успеха, оформив золотой дубль – выиграл Бундеслигу сезона 2023/24 без поражений и Кубок Германии.

С "Реалом" Алонсо связан давно: он играл за мадридский клуб с 2009 по 2014 год, завоевав Лигу чемпионов и титул чемпиона Испании. Летом 2025 года он вернулся в клуб уже в качестве главного тренера, однако, позже, в январе 2026 года покинул этот пост.

