Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 15:05
 

Хаби Алонсо договорился с новым клубом: переговоры длились всего час

  Комментарии

Поделиться
Хаби Алонсо. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

История с будущим Хаби Алонсо вышла на финишную прямую, и развязка может наступить уже в ближайшее время, передают Vesti.kz

Поделиться

После слухов и закулисных переговоров стало известно, что испанский специалист близок к возвращению на тренерский мостик. Ключевой момент произошёл в Мадриде, где состоялась встреча между представителями Алонсо и руководством "Ливерпуля".

По данным El Nacional, переговоры длились всего около часа, но оказались максимально конкретными и продуктивными – стороны фактически пришли к соглашению.

Английский клуб уже готовится к возможной смене тренера. В "Ливерпуле" рассматривают вариант с уходом Арне Слота и ищут фигуру, способную перезапустить проект после непростого сезона.

В этом контексте кандидатура Алонсо выглядит логичной: он хорошо знаком с клубом, имеет опыт работы на высоком уровне и зарекомендовал себя как тренер, способный выстраивать команду с чёткой игровой идеей.

Важно и то, что речь идёт не о спонтанном решении. В "Ливерпуле" давно присматривались к испанцу и считают его человеком, который может вернуть команде стабильность и уверенность.

Как пишет источник, договорённости между сторонами уже достигнуты – осталось лишь согласовать детали и выбрать подходящий момент для официального объявления.

В "Реале" назвали трёх неприкасаемых и начали охоту за тренером

Отметим, что Алонсо один из самых успешных испанских футболистов своего поколения, сумевший добиться признания и в тренерской карьере. В качестве игрока он становился чемпионом мира (2010), дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012) и дважды побеждал в Лиге чемпионов.

После завершения карьеры он быстро заявил о себе как тренер: с "Байером" добился исторического успеха, оформив золотой дубль – выиграл Бундеслигу сезона 2023/24 без поражений и Кубок Германии.

С "Реалом" Алонсо связан давно: он играл за мадридский клуб с 2009 по 2014 год, завоевав Лигу чемпионов и титул чемпиона Испании. Летом 2025 года он вернулся в клуб уже в качестве главного тренера, однако, позже, в январе 2026 года покинул этот пост.

Ранее руководство "Ливерпуля" одобрило трансфер возможной замены Салаха, и уже стала известна сумма сделки.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Челси 33 13 9 11 53-42 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 33 12 11 10 45-39 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 33 8 9 16 40-57 33
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Сан-Себастьян   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 23:00   •   не начат
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
- : -
Хетафе
(Хетафе)
Кто победит в основное время?
Реал Сосьедад
Ничья
Хетафе
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!