Лига чемпионов и новый стадион: Флик заинтриговал планами в "Барсе"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал, ощущает ли он давление в виде необходимости обязательно привести команду к победе в Лиге чемпионов перед возможным уходом из клуба, сообщают Vesti.kz.

"Это большая мечта. Есть две вещи, которые мне бы очень хотелось достичь, и одна из них, безусловно, это победа в Лиге чемпионов. Думаю, сможем [сделать это], ведь у нас есть отличная команда на долгие годы. Мы должны принимать правильные решения, в том числе и рынке. У нас молодая команда, у которой есть потенциал. Второе, чего я хочу, — это быть тренером на этом стадионе, когда его достроят. Не знаю, когда это произойдёт, но всё всегда сводится к результатам и тому, как мы играем. Делаю всё возможное. Мне нравится, как здесь всё устроено. У нас много энергии, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Мы должны сосредоточиться на том, что нам ещё предстоит достичь в оставшейся части сезона", — приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что руководство "сине-гранатовых" изучает возможность продления контракта с немецким специалистом ещё на один сезон.

Действующее соглашение Флика с "Барселоной" рассчитано до 2027 года и включает опцию автоматического продления при достижении установленных спортивных целей. Напомним, он возглавил каталонский клуб 29 мая 2024 года.

