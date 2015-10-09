Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Сегодня 20:52
 

Лига чемпионов и новый стадион: Флик заинтриговал планами в "Барсе"

  Комментарии

Поделиться
Лига чемпионов и новый стадион: Флик заинтриговал планами в "Барсе"

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал, ощущает ли он давление в виде необходимости обязательно привести команду к победе в Лиге чемпионов перед возможным уходом из клуба, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Это большая мечта. Есть две вещи, которые мне бы очень хотелось достичь, и одна из них, безусловно, это победа в Лиге чемпионов. Думаю, сможем [сделать это], ведь у нас есть отличная команда на долгие годы. Мы должны принимать правильные решения, в том числе и рынке. У нас молодая команда, у которой есть потенциал.

Второе, чего я хочу, — это быть тренером на этом стадионе, когда его достроят. Не знаю, когда это произойдёт, но всё всегда сводится к результатам и тому, как мы играем. Делаю всё возможное. Мне нравится, как здесь всё устроено. У нас много энергии, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Мы должны сосредоточиться на том, что нам ещё предстоит достичь в оставшейся части сезона", — приводит слова Флика AS.

Ранее сообщалось, что руководство "сине-гранатовых" изучает возможность продления контракта с немецким специалистом ещё на один сезон.

Действующее соглашение Флика с "Барселоной" рассчитано до 2027 года и включает опцию автоматического продления при достижении установленных спортивных целей. Напомним, он возглавил каталонский клуб 29 мая 2024 года.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 апреля 00:30
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Сельта
Проголосовало 75 человек

Реклама

Живи спортом!