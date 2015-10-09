Боссы "Ливерпуля" дали добро на покупку сменщика Салаха: известен ценник

Английский "Ливерпуль" определился с основным кандидатом на роль сменщика нападающего команды Мохаммеда Салаха, который покинет клуб по окончании сезона, сообщают Vesti.kz.

Журналист Флориан Плеттенберг информирует, что "красные" сосредоточились на Яна Диоманде из немецкого "РБ Лейпцига". Отмечается, что все ответственные лица в мерсисайдском клубе дали зелёный свет на этот трансфер.

По данным источника, "Ливерпуль" уже ведёт предметные переговоры с агентством Roc Nation, которое представляет интересы 19-летнего ивуарийца. Однако окончательное соглашение пока не достигнуто, формальные обсуждения между клубами ещё не начались.

В то же время "РБ Лейпциг" не теряет надежд заключить с Диоманде новый контракт на улучшенных условиях. Также на Яна претендуют некоторые другие клубы, включая "Пари Сен-Жермен", чей директор Луиш Кампуш недавно провел встречу с представителями игрока.

Ранее сообщалось, что "РБ Лейпциг" готов потребовать за Диоманде до 100 миллионов евро, однако предполагается, что немецкий клуб готов довольствоваться более скромной компенсацией.

В текущем сезоне Ян Диоманде провел 29 матчей в Бундеслиге, забив 12 голов и отдав шесть результативных передач.

