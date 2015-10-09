Арне Слот узнал условие для продолжения работы в "Ливерпуле"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о перспективах главного тренера мерсисайдцев Арне Слота и его положении в клубе, сообщают Vesti.kz.

"Я слышал, что Слот останется главным тренером "Ливерпуля" в следующем сезоне, если они смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, и прямо сейчас похоже, что они это сделают", – сказал эксперт.

На данный момент "Ливерпуль" располагается на пятом месте в таблице Английской премьер-лиги, что позволяет команде претендовать на выход в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона.

В ближайшем туре "красные" проведут домашний матч: 25 апреля в рамках 34-го тура чемпионата Англии они примут "Кристал Пэлас".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!