Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Вчера 22:47
 

Громкое заявление Арсена Венгера: интрига в АПЛ получила ответ

  Комментарии

Поделиться
Громкое заявление Арсена Венгера: интрига в АПЛ получила ответ ©Depositphotos.com/Najmi9590

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о шансах "канониров" на победу в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Верю, что "Арсенал" выиграет лигу. Я глубоко в это верю. Мне кажется, это здравый смысл. Нравится, как играют в атаке Эберечи Эзе, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Нони Мадуэке. "Манчестер Сити" не сможет идеально завершить сезон без потерь", — приводит слова Венгера Goal.

После 33 туров "Арсенал" лидирует в таблице с 70 очками, тогда как "Манчестер Сити" идёт следом с 67 баллами. При этом у команды из Манчестера остаётся матч в запасе, что добавляет интриги в борьбу за чемпионский титул.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Челси 33 13 9 11 53-42 48
7 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
8 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 33 12 11 10 45-39 47
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 33 8 9 16 40-57 33
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!