Громкое заявление Арсена Венгера: интрига в АПЛ получила ответ

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о шансах "канониров" на победу в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

"Верю, что "Арсенал" выиграет лигу. Я глубоко в это верю. Мне кажется, это здравый смысл. Нравится, как играют в атаке Эберечи Эзе, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Нони Мадуэке. "Манчестер Сити" не сможет идеально завершить сезон без потерь", — приводит слова Венгера Goal.

После 33 туров "Арсенал" лидирует в таблице с 70 очками, тогда как "Манчестер Сити" идёт следом с 67 баллами. При этом у команды из Манчестера остаётся матч в запасе, что добавляет интриги в борьбу за чемпионский титул.

