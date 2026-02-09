Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал выездную победу над "Ливерпулем" в 25-м туре английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Напомним, встреча между командами состоялась накануне, 8 февраля, на "Энфлиде" и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

"Это была блестящая реклама Премьер-лиги. Первый тайм был действительно хорош, а во втором мы немного потеряли темп. На "Энфилде" такое бывает. После этого мы стали играть более прямолинейно, а потом потеряли мяч и стали очень пассивными.

Какой удар от Собослаи! А после этого благодаря нашему капитану Бернарду Силве мы вернулись в игру.

Был боевой дух, в целом первый тайм был действительно хорош, а во втором немного устали. Мармуш и Холанд были пассивны, поэтому нам пришлось тяжело", - сказал Гвардиола на пресс-конференции.