Гвардиола решил отказаться от Хусанова и не пожалел. Подробности

Эксперты назвали ключевое решение главного тренера "Манчестер Сити" испанца Хосепа Гвардиолы в четвертьфинале Кубка Англии, где "горожане" сотворили камбэк и обыграли "Борнмут" со счетом 2:1, передают Vesti.kz.

По итогам первого тайма действующие чемпионы АПЛ уступали 1:0. Однако во второй половине встречи на поле появился воспитанник "Сити" Нико О’Райли, отдавший две голевые передачи. Он заменил узбекистанца Абдукодира Хусанова.





"В перерыве Гвардиола заменил Хусанова на О’Райли, который занял позицию левого защитника, а Йошко Гвардиол сместился в центр обороны. Нико О’Райли сыграл ключевую роль в победе "Сити". Он отдал две результативные передачи, а его общая игра стала важным фактором успеха команды. Однако не менее продуманным ходом со стороны Гвардиолы стало перемещение Гвардиола в центр защиты. Это решение помогло "Манчестеру" переломить ход встречи и взять игру под контроль во второй половине", - пишет YB.

Отметим, что англичанин О’Райли провел всего два матча в текущем розыгрыше чемпионата. Хусанов, перешедший из французского "Ланса" в январе, имеет в своем активе уже шесть встреч в АПЛ.

Ранее "Манчестер Сити" решил отказаться от трех игроков. А Хусанов узнал соперника за выход в финал Кубка Англии.

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