Английский "Манчестер Сити" планирует масштабную перестройку состава летом 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, клуб намерен расстаться сразу с тремя ключевыми игроками.

В числе тех, кто может покинуть "горожан", - легенда команды Кевин Де Брюйне, автор рекордного трансфера Джек Грилиш и немецкий полузащитник Илкай Гюндоган.

Вместе с этим "Сити" активно работает над усилением состава. В список потенциальных новичков входят восходящая звезда "Байера" Флориан Вирц и перспективный полузащитник "Айнтрахта" Хуго Ларссон.

Ранее также сообщалось об интересе манчестерского клуба к румынскому защитнику "Райо Вальекано" Андрею Рациу. Ожидается, что грядущее трансферное окно станет одним из самых насыщенных для команды Хосепа Гвардиолы.

Добавим, что с января за "горожан" выступает защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

🚨🔵 Ilkay #Gündogan (contract until 2025), Jack #Grealish (2027), and Kevin De Bruyne (2025) are all potential departures from Manchester City in the summer.



Gündogan’s decision regarding his future could be made late in the process.#MCFC are planning a squad overhaul.… pic.twitter.com/kvOEkRsRUx