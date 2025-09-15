Англия
Сегодня 09:50

Гвардиола назвал условие, при котором уйдёт из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола признался, по какой причине однажды может покинуть клуб, передают Vesti.kz

"Я больше не буду тренировать "Манчестер Сити", если почувствую, что клубу нужны перемены", – цитируют слова Гвардиолы City_Xtra.

При этом наставник подчеркнул, что сейчас ситуация совершенно иная. После непростого прошлого сезона его желание работать с командой только усилилось:

"Но сейчас, после событий прошлого сезона я чувствую, что хочу тренировать эту команду, как никогда раньше. Хочу быть рядом с клубом и поддерживать своих игроков. Хочу добиться успеха в этом сезоне".

По сути, тренер дал понять: если в клубе появится ощущение застоя или необходимость обновления, он не станет цепляться за пост. Но пока его энергия и вера в проект только укрепляются.

"Люблю заглядывать в будущее, именно так мы достигли успеха в прошлом, нужно всегда думать, что будет дальше. Я провожу десятый сезон вместе с "Манчестер Сити" и очень горжусь этим".

