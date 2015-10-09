Фаворит АПЛ предложил 50 миллионов за таланта "Реала"

Лондонский "Арсенал" направил в мадридский "Реал" предложение по марокканскому полузащитнику Браиму Диасу, передают Vesti.kz.

Английский клуб, по сообщениям Fichajes, готов заплатить за 26-летнего футболиста 50 миллионов евро и рассматривает его как ключевой элемент будущего проекта Микеля Артеты.

Позиция "Реала" по потенциальному трансферу

В мадридском клубе высоко оценивают качества Диаса — его универсальность, технику и умение усиливать игру как со скамейки, так и в стартовом составе. Контракт игрока действует до 2027 года, однако жёсткая конкуренция в атаке ограничивает его стабильное игровое время.

Триумф Диаса на Кубке Африки

Интерес "Арсенала" усилился после выступления Браима Диаса на Кубке Африки, где он проявляет лидерские качества и стал одним из заметных игроков турнира. В "королевском клубе" признают, что успешные матчи на международном уровне существенно повысили его рыночную стоимость.

Накануне Браим своим голом вывел Марокко в четвертьфинал турнира, проходящего на родине Диаса - подробности по ссылке.

Решение - за "Реалом"

В "Реале" рассматривают предложение без спешки. Принятие оферты в 50 миллионов евро может позволить усилить другие позиции, однако уход игрока, находящегося в оптимальном футбольном возрасте, остаётся непростым стратегическим решением.

В текущем сезоне Диас сыграл за "сливочных" в 18-ти встречах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается немецким порталом Transfermarkt в 35 миллионов евро.

Отметим, что "Арсенал" после 20-ти туров английской премьер-лиги (АПЛ) идёт на первом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков и опережая ближайшего преследователя в лице "Манчестер Сити" на шесть баллов.

