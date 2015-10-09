Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 11:00
 

Фаворит АПЛ предложил 50 миллионов за таланта "Реала"

Фаворит АПЛ предложил 50 миллионов за таланта "Реала" ©ФК "Реал Мадрид"

Лондонский "Арсенал" направил в мадридский "Реал" предложение по марокканскому полузащитнику Браиму Диасу, передают Vesti.kz.

Английский клуб, по сообщениям Fichajes, готов заплатить за 26-летнего футболиста 50 миллионов евро и рассматривает его как ключевой элемент будущего проекта Микеля Артеты.

Английский клуб, по сообщениям Fichajes, готов заплатить за 26-летнего футболиста 50 миллионов евро и рассматривает его как ключевой элемент будущего проекта Микеля Артеты.

Позиция "Реала" по потенциальному трансферу

В мадридском клубе высоко оценивают качества Диаса — его универсальность, технику и умение усиливать игру как со скамейки, так и в стартовом составе. Контракт игрока действует до 2027 года, однако жёсткая конкуренция в атаке ограничивает его стабильное игровое время.

Триумф Диаса на Кубке Африки

Интерес "Арсенала" усилился после выступления Браима Диаса на Кубке Африки, где он проявляет лидерские качества и стал одним из заметных игроков турнира. В "королевском клубе" признают, что успешные матчи на международном уровне существенно повысили его рыночную стоимость.

Накануне Браим своим голом вывел Марокко в четвертьфинал турнира, проходящего на родине Диаса - подробности по ссылке.


Решение - за "Реалом"

В "Реале" рассматривают предложение без спешки. Принятие оферты в 50 миллионов евро может позволить усилить другие позиции, однако уход игрока, находящегося в оптимальном футбольном возрасте, остаётся непростым стратегическим решением.

В текущем сезоне Диас сыграл за "сливочных" в 18-ти встречах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается немецким порталом Transfermarkt в 35 миллионов евро.

Отметим, что "Арсенал" после 20-ти туров английской премьер-лиги (АПЛ) идёт на первом месте в турнирной таблице, набрав 48 очков и опережая ближайшего преследователя в лице "Манчестер Сити" на шесть баллов.

Драмой в концовке завершилось мадридское дерби в Ла Лиге

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
4 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 18 7 7 4 30-24 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 18 6 2 10 24-29 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Алавес 18 5 4 9 15-21 19
15 Жирона 18 4 6 8 17-34 18
16 Реал Сосьедад 18 4 6 8 22-26 18
17 Мальорка 18 4 6 8 20-26 18
18 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
19 Леванте 17 3 4 10 20-29 13
20 Реал Овьедо 18 2 6 10 8-27 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

