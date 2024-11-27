"Челси" решил пожертвовать двумя игроками ради хавбека "Барселоны"

"Челси" по-прежнему интересен полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг. Главный тренер "синих" Энцо Мареска убежден, что нидерландец станет хорошим усилением состава, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, в "Челси" хотят воспользоваться тем, что игрок все еще не продлил с каталонским клубом контракт, истекающий в 2026 году. В английском клубе считают, что 80 миллионов евро, которые просит за игрока президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта, слишком большая сумма. А потому "аристократы" хотят снизить цену, включив в сделку двух игроков - Бенуа Бадьяшиле и Бена Чилуэлла.

В Бадьяшиле были вложены значительные средства (около 40 миллионов евро), но он так и не оправдал ожиданий клуба. Сейчас француз играет совершенно остаточную роль, и по этой причине с ним хотят расстаться.

Чилуэлл в свое время считался одним из лучших фланговых защитников в премьер-лиге. Но он проиграл конкуренцию Марку Кукурелье и Ренату Вейге, проведя лишь одну игру в этом сезоне. Один из ключевых акционеров "Челси" Тодд Боэли знает, что "Барселоне" нужен конкурент Алехандро Бальде, и считает, что Чилуэлл может быть интересен Флику.

Иначе говоря, "Челси" готов включить Бадьяшиле и Чилуэлла в сделку с Де Йонгом, а также предложить компенсацию в размере 45 миллионов евро, чтобы убедить Лапорту продать нидерландца.

При этом отмечается, что "Барселоне" интересен обмен на более сильных игроков, в противном случае "сине-гранатовые" предпочтут получить 80 миллионов евро. Не меньше!

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