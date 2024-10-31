"Челси" за 3 минуты лишился трофея перед матчем с "Астаной"

Лондонский "Челси" вылетел из Кубка английской лиги, уступив в 1/8 финала "Ньюкасл Юнайтед", передают Vesti.kz.

Встреча команд состоялась на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей гол Александер Исак (23-я минута). Еще один мяч в свои ворота забил защитник "синих" Аксель Дисаси (26-я).

Таким образом, "Ньюкасл" пробился в 1/4 финала, а "Челси" завершил борьбу за трофей.

Напомним, "Челси" является соперником "Астаны" в общем этапе Лиги конференций. Матч в рамках пятого тура турнира состоится 12 декабря в Алматы.

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