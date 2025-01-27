Сайт Thechelseachronicle.com прокомментировал трансфер казахстанского футболиста "Кайрата" Дастана Сатпаева в "Челси", передают Vesti.kz.

"Стоимость Сатпаева еще не определена ни одним из крупных трансферных сайтов. Известно лишь, что "Челси" согласился заплатить за его услуги 3,4 миллиона фунтов стерлингов, согласно данным инсайдера Фабрицио Романо.

Эта сумма может показаться непомерно высокой для 16-летнего игрока, не имеющего за плечами ни одного матча за сборную, но она может оказаться абсолютно выгодным предложением, если он станет игроком уровня премьер-лиги.

Сатпаев переедет на "Стэмфорд Бридж" на пять лет с опцией возможного продления еще на один сезон летом 2026 года, когда ему исполнится 18 лет", - говорится в публикации.