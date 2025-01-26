Казахский вундеркинд в "Челси": в России оценили рекордный трансфер
Бывший российский тренер "Актобе" Юрий Ковтун поделился своим мнением о трансфере нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева в "Челси", передают Vesti.kz.
Бывший российский тренер "Актобе" Юрий Ковтун поделился своим мнением о трансфере нападающего "Кайрата" Дастана Сатпаева в "Челси", передают Vesti.kz.
"В любой стране есть свои вундеркинды. А в Казахстане вообще качественно работают с молодежью. У "Кайрата" и "Астаны" очень хорошие академии. Конечно, в последнее время не было таких громких переходов. Посмотрим, как он себя покажет в "Челси". Государство поддерживает футбол в Казахстане, помогает развивать академии. Это важно. Но минус в том, что глава федерации футбола постоянно меняется. Сейчас пришел новый глава, он тоже что-то поменяет. Надеюсь, что в лучшую сторону", – сказал Ковтун Meta-ratings.kz.
Ранее сообщалось, что Сатпаев перейдет в "Челси" за 4,3 миллиона евро. Трансфер 16-летнего форварда из "Кайрата" – рекордная продажа за всю историю казахстанского футбола. Сделка состоится в 2026 году, когда игроку исполнится 18 лет.
Ранее тренер сборной Казахстана сделал заявление о трансфере Сатпаева в "Челси".
Футболиста также хотел подписать топ-клуб из Португалии.
Еще стало известно, у каких грандов увел "Челси" казахстанского таланта.
Реклама