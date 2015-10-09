Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Англия
Сегодня 15:05
 

Артета выбрал форварда для "Арсенала" и обрадовал "Барселону"

  Комментарии

Поделиться
Артета выбрал форварда для "Арсенала" и обрадовал "Барселону" ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Микель Артета определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Главный тренер "Арсенала" нацелился на Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". Молодой словенский форвард привлек внимание своей результативностью и универсальностью, идеально подходящей под атакующую философию лондонского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Поделиться

Микель Артета определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Главный тренер "Арсенала" нацелился на Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". Молодой словенский форвард привлек внимание своей результативностью и универсальностью, идеально подходящей под атакующую философию лондонского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Дополнительным плюсом для "канониров" стало и то, что трансфер Шешко обойдется значительно дешевле по сравнению с другими вариантами.

"Арсенал" увел у "Барселоны" нападающего за 100 миллионов

Освободившийся путь для "Барселоны"

Такой выбор лондонцев оказался на руку "Барселоне". Каталонцы уже давно следят за Александером Исаком из "Ньюкасла", рассматривая его в качестве преемника Роберта Левандовски на позиции центрфорварда. Однако текущее финансовое положение клуба не позволяет совершить дорогостоящую покупку этим летом.

"Барса" строит стратегию с расчетом на лето 2026 года, когда условия для сделки могут стать более благоприятными. Уход "Арсенала" из гонки за шведом значительно упрощает задачу каталонцев, оставляя меньше конкурентов на рынке.


Исак - долгосрочная цель "Барсы"

Александер Исак идеально вписывается в требования "Барселоны". Шведский нападающий отличается скоростью, техникой и умением взаимодействовать с партнерами в атаке. Несмотря на интерес со стороны других топ-клубов, "блауграна" готова ждать удобного момента для сделки.

Тем временем руководство "Барселоны" сосредоточится на усилении других позиций, откладывая трансфер Исака на будущее. Приоритетом на ближайшее окно остаются вингеры и фланговые защитники.

Конкуренция со стороны "Ливерпуля"

Внимание к Исаку сохраняет и "Ливерпуль". "Красные" следят за ситуацией вокруг форварда "Ньюкасла" и могут включиться в борьбу за него, если произойдут изменения в их линии атаки. Однако на данный момент "Барселона" считает основными конкурентами именно английские клубы.


План "Барселоны" на 2026 год

Руководство каталонцев, включая президента клуба Жоана Лапорту и спортивного директора Деку, настроено решительно: Исак рассматривается как будущее усиление для команды. Клуб продолжит мониторинг его прогресса в АПЛ и будет готов вступить в переговоры в 2026 году.

Уход "Арсенала" из гонки дает "Барсе" дополнительную уверенность в достижении цели.

Форвард за 45 миллионов устал ждать "Барселону" и выбрал другой клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74-31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57-27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51-38 57
4 Ньюкасл Юнайтед 31 17 5 9 56-40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62-42 55
6 Челси 32 15 9 8 56-39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49-46 54
8 Фулхэм 31 13 9 9 47-42 48
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 12 8 51-49 48
10 Борнмут 31 12 9 10 51-40 45
11 Брентфорд 32 12 7 13 52-48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41-40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34-38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38-45 38
15 Тоттенхэм Хотспур 32 11 4 17 60-49 37
16 Вулверхэмптон Уондерерс 32 10 5 17 47-61 35
17 Вест Хэм Юнайтед 32 9 8 15 36-54 35
18 Ипсвич 32 4 9 19 33-67 21
19 Лестер Сити 32 4 6 22 27-72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23-77 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2024/25   •   Германия, Дортмунд   •   1/4 финала, мужчины
16 апреля 00:00   •   не начат
Боруссия-09 Д
Боруссия-09 Д
(Дортмунд)
- : -
Барселона
Барселона
(Барселона)
Кто победит в основное время?
Боруссия-09 Д
Ничья
Барселона
Проголосовало 108 человек
Арсенал Барселона Футбол Футбольные трансферы АПЛ Ла Лига РБ Лейпциг Бундеслига

Реклама

Живи спортом!