Артета выбрал форварда для "Арсенала" и обрадовал "Барселону"

Микель Артета определился с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Главный тренер "Арсенала" нацелился на Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг". Молодой словенский форвард привлек внимание своей результативностью и универсальностью, идеально подходящей под атакующую философию лондонского клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Дополнительным плюсом для "канониров" стало и то, что трансфер Шешко обойдется значительно дешевле по сравнению с другими вариантами.

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Освободившийся путь для "Барселоны"

Такой выбор лондонцев оказался на руку "Барселоне". Каталонцы уже давно следят за Александером Исаком из "Ньюкасла", рассматривая его в качестве преемника Роберта Левандовски на позиции центрфорварда. Однако текущее финансовое положение клуба не позволяет совершить дорогостоящую покупку этим летом.

"Барса" строит стратегию с расчетом на лето 2026 года, когда условия для сделки могут стать более благоприятными. Уход "Арсенала" из гонки за шведом значительно упрощает задачу каталонцев, оставляя меньше конкурентов на рынке.

Исак - долгосрочная цель "Барсы"

Александер Исак идеально вписывается в требования "Барселоны". Шведский нападающий отличается скоростью, техникой и умением взаимодействовать с партнерами в атаке. Несмотря на интерес со стороны других топ-клубов, "блауграна" готова ждать удобного момента для сделки.

Тем временем руководство "Барселоны" сосредоточится на усилении других позиций, откладывая трансфер Исака на будущее. Приоритетом на ближайшее окно остаются вингеры и фланговые защитники.

Конкуренция со стороны "Ливерпуля"

Внимание к Исаку сохраняет и "Ливерпуль". "Красные" следят за ситуацией вокруг форварда "Ньюкасла" и могут включиться в борьбу за него, если произойдут изменения в их линии атаки. Однако на данный момент "Барселона" считает основными конкурентами именно английские клубы.

План "Барселоны" на 2026 год

Руководство каталонцев, включая президента клуба Жоана Лапорту и спортивного директора Деку, настроено решительно: Исак рассматривается как будущее усиление для команды. Клуб продолжит мониторинг его прогресса в АПЛ и будет готов вступить в переговоры в 2026 году.

Уход "Арсенала" из гонки дает "Барсе" дополнительную уверенность в достижении цели.

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