Полузащитник "Арсенала" Мартин Субименди может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

"Арсенал" готов продать Субименди

По информации Marca, "канониры" рассматривают продажу футболистов из-за финансовых трудностей. Субименди входит в число игроков, с которыми "Арсенал" может расстаться в январе для балансировки бюджета.

"Арсенал" рассчитывает окупить 65 миллионов евро, потраченные на трансфер испанца в 2025 году.

Есть покупатель из Ла Лиги

Одним из главных претендентов на футболиста является мадридский "Атлетико". Сам полузащитник также заинтересован в смене клуба, поскольку хочет вновь получать больше игрового времени.

В текущем сезоне роль Субименди в "Арсенале" сократилась после подписания Бруно Гимарайнса, из-за чего испанец оказался на скамейке запасных. На данный момент он провёл на поле лишь 380 минут в 12 матчах, отыграв полностью только встречу со "Славией" в Лиге чемпионов.

Отметим, что "Атлетико" интересовался Субименди еще во время его выступлений за "Реал Сосьедад", однако тогда игрок уже согласовал условия с "Арсеналом". Осуществлению сделки могут поспособствовать хорошие отношения между клубами.

Достижения Субеменди

В составе "Арсенала" полузащитник выиграл английскую премьер-лигу (АПЛ) и Суперкубок Англии.

Вместо со сборной Испании Субеменди стал чемпионом мира-2026, а также выиграл Евро-2024 и Лигу наций (2023).

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.



