2 февраля 18:01

"Арсенал" начал переговоры по аренде с "Хартсом" Ислама Чеснокова

Ислам Чесноков. ©ФК "Хартс"

Лондонский "Арсенал" вступил в переговоры с шотландским "Хартсом" по поводу аренды 18-летнего нападающего Джеймса Уилсона, уже имеющего опыт выступлений за национальную сборную Шотландии, передают Vesti.kz.

Интерес "Арсенала" и ситуация с Уилсоном

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны обсуждают именно арендный вариант перехода. Уилсон считается одним из самых перспективных молодых игроков "Хартса" — в текущем сезоне он провёл 10 матчей и отметился двумя забитыми мячами, что привлекло внимание клубов английской премьер-лиги (АПЛ).

Возможный шанс для Ислама Чеснокова

Контекст этого трансфера затрагивает и вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова. Напомним, 6 января уроженец Усть-Каменогорска официально присоединился к "Хартсу".

Однако в двух последних матчах команды он не попал в заявку на игру. В случае ухода Джеймса Уилсона в аренду нагрузка в атакующей линии шотландского клуба может перераспределиться, что потенциально повысит шансы Чеснокова на получение игрового времени во второй половине сезона.

