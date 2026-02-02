"Арсенал" начал переговоры по аренде с "Хартсом" Ислама Чеснокова

Лондонский "Арсенал" вступил в переговоры с шотландским "Хартсом" по поводу аренды 18-летнего нападающего Джеймса Уилсона, уже имеющего опыт выступлений за национальную сборную Шотландии, передают Vesti.kz.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны обсуждают именно арендный вариант перехода. Уилсон считается одним из самых перспективных молодых игроков "Хартса" — в текущем сезоне он провёл 10 матчей и отметился двумя забитыми мячами, что привлекло внимание клубов английской премьер-лиги (АПЛ).Возможный шанс для Ислама Чеснокова
Контекст этого трансфера затрагивает и вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова. Напомним, 6 января уроженец Усть-Каменогорска официально присоединился к "Хартсу".
Однако в двух последних матчах команды он не попал в заявку на игру. В случае ухода Джеймса Уилсона в аренду нагрузка в атакующей линии шотландского клуба может перераспределиться, что потенциально повысит шансы Чеснокова на получение игрового времени во второй половине сезона.
