Реванш года в Кубке Дэвиса: лидер соперника вспомнил поражение Бублику

Уже 6 и 7 февраля в Астане мужская сборная Казахстана по теннису проведёт один из ключевых матчей сезона - домашнюю встречу плей-офф Кубка Дэвиса против команды Монако, сообщает Vesti.kz.

Одной из главных интриг этого противостояния станет новая дуэль Александра Бублика и лидера монегасков Валентина Вашеро. Теннисисты уже пересекались на корте, и их прошлая встреча оставила яркий след.

На предматчевой пресс-конференции Вашеро вспомнил матч против Бублика на турнире серии "Мастерс" в Шанхае и поделился ожиданиями от предстоящего реванша:

"Разумеется, та победа в Шанхае придает уверенности, - отметил теннисист. Это был первый игрок из топ-20, которого мне удалось обыграть. Матч получился очень плотным. Мы оба хорошо подавали, игра шла в высоком темпе. В третьем сете счет был 6:4, но по ощущениям встреча прошла довольно быстро. Все решилось за счет одного брейка во втором и третьем сетах, борьба была абсолютно равной"

При этом монегаск сразу дал понять, что делать выводы на основе одного матча он не собирается.

"Я точно не выйду на корт с мыслью, что "Раз уже выигрывал, то и сейчас все повторится". В теннисе каждый матч - отдельная история. В Шанхае были одни условия, здесь все будет совершенно иначе. Другой корт, другая атмосфера, командный турнир. Я просто постараюсь сыграть на максимуме, а дальше посмотрим, как все сложится", - подчеркнул Вашеро.

Отметим, что сборная Казахстана подойдёт к противостоянию с Монако в оптимальном составе. В заявку включены все сильнейшие теннисисты страны: Александр Бублик (10 ATP), Александр Шевченко (97 ATP), Тимофей Скатов (183 ATP), Бейбит Жукаев (261 ATP), Дмитрий Попко (222 ATP), а также Денис Евсеев.

В то же время и команда Монако прибыла в Астану не в ослабленном составе. Помимо лидера сборной Валентина Вашеро (31 ATP), в составе монегасков заявлены один из лучших парных игроков мира Хьюго Нис (18 ATP в парном рейтинге), Ромен Арнеодо (44 ATP в парах), а также Бенжамен Баллере и Леонардо Любичич.

