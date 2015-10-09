Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ATP
Сегодня 16:45
 

Олимпийская чемпионка указала Бублику на главную проблему перед Australian Open

  Комментарии

Олимпийская чемпионка указала Бублику на главную проблему перед Australian Open Александр Бублик. ©KTF/Андрей Ударцев

Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и экс-третья ракетка планеты Елена Дементьева поделилась своим взглядом на перспективы казахстанского теннисиста Александра Бублика на Australian Open-2026, сообщают Vesti.kz.

По словам прославленной спортсменки, ключевым фактором в борьбе за выход в полуфинал станет то, насколько стабильно и осознанно он выстраивает тренировочный процесс.

— Верите ли вы в то, что Саша Бублик в Австралии впервые выйдет в полуфинал "Большого шлема"?

— Нет. Ну, я просто после того, как прочитала, что он тренируется полтора часа теннис и час ОФП, просто не понимаю, как возможно выдержать пять сетов на Австралии (смеётся). Я просто, при всём уважении, очень талантливый, очень теннисный (человек), и интересно за ним наблюдать, но без работы, к сожалению, и без физики, и без выносливости в пятисетовых матчах делать нечего, — приводит слова Дементьевой First&Red.

Напомним, что ранее Бублик триумфально выступил на турнире в Гонконге, завоевав титул и тем самым впервые в своей карьере пробившись в десятку сильнейших теннисистов мирового рейтинга.

Напомним, первый в сезоне турнир "Большого шлема" пройдёт с 12 января по 1 февраля в Мельбурне (Австралия).

