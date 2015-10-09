Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 09:54
 

Рыбакина уделала Соболенко и возглавила чемпионскую гонку WTA

Казахстанка Елена Рыбакина стала новым лидером чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) после триумфального выступления на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), сообщают Vesti.kz.

Рыбакина взлетела сразу на 32 позиции и заняла первое место. На второе место с четвёртого поднялась Арина Соболенко. Тройку лучших замкнула украинка Элина Свитолина, отыгравшая девять позиций.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева поднялась на четыре позиции и стала 15-й.

Напомним, что в финале Australian Open-2026 Рыбакина в трёх сетах обыграла Соболенко.

Таким образом, Елена впервые в карьере выиграла Australian Open. Также она стала первой представительницей Казахстана, выигравшей титул в Мельбурне.

Сколько Елена Рыбакина заработала за историческую победу на Australian Open


Чемпионская гонка WTA (WTA Race) — это ежегодный рейтинг теннисисток, учитывающий очки, набранные только в текущем календарном году. По итогам года определяются восемь лучших теннисисток, которые квалифицируются на итоговый турнир года — WTA Finals.

