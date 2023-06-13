Казахстанские гонщики завоевали золото и серебро чемпионата Азии

Новости спорта Другие Велоспорт
Сегодня 12:54
©КФВС

Казахстанский гонщик Глеб Брусенский одержал победу в групповой гонке чемпионата Азии по велоспорту на шоссе, сообщают Vesti.kz. Турнир прошел в Таиланде.

Следом за Брусенским финишировал Евгений Гидич. Таким образом, в копилке сборной Казахстана оказалось две медали. Замкнул тройку лучших японец Юкия Араширо.

Напомним, что ранее казахстанец Евгений Федоров одержал победу в индивидуальной гонке, а олимпийский чемпион Александр Винокуров стал победителем в категории Masters. Также золото в смешанной эстафете завоевали Евгений Федоров, Игорь Чжан, Дмитрий Груздев, Марина Кузьмина, Рината Султанова и Махаббат Умутжанова.

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