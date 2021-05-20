PUBG - самая казахстанская дисциплина мобильного киберспорта. Объясняем почему

Еще в прошлом сезоне невероятный успех коллектива Konina Power продемонстрировал высокий уровень казахстанских игроков в дисциплине PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile. В этом сезоне число местных мастеров выросло, что привело к дальнейшему росту игровой сферы в Казахстане. Vesti.kz объясняют, почему именно эта дисциплина может стать по-настоящему казахстанской и принести хорошие результаты.

Игра нового поколения появилась в 2017 году. Спустя несколько лет она стала самой популярной дисциплиной мобильного киберспорта. Прорывным для геймеров стал прошлый год, когда состоялся первый розыгрыш Мировой лиги по PUBG. В этом соревновании блеснула звезда КР, которые успешно прошли все этапы и заняли четвертое место в итоговом состязании. Сейчас коллектив входит в топ-10 мирового рейтинга. В минувшем СНГ-отборе опытная команда в составе Дамира Axzcer Омарова, Нурсултана Gonzo Нартбаева, Дарына Fache Бейбитова и Аскара DGR Ахметова заработала путевку в основной этап EMAE League. При этом по ходу соревнования их опережали другие коллективы с казахстанцами: Qodex с Алибеком Lucci Жекибаевым и Fidanza с Асхатом Satsuro Ахметбеком и Нурлыбеком Nikola Асланбековым. Два коллектива до последнего претендовали на место в топе, но в решающий момент им не хватило опыта.

Команда казахстанца обошла Konina Power на турнире по PUBG Mobile за 14 миллионов долларов

К слову, определенным достижением является то, что в СНГ-отборах приняли участие 15 казахстанцев, что является шестой частью всех участников. По этому показателю наша страна уступила лишь России и Украине. Популярность дисциплины растет невероятными темпами. В локальных турнирах по Казахстану приняло участие около 30 регулярных коллективов. Многие геймеры пробуют играть непрофессиональным стаком, что добавляет массовости и зрелищности.

Казахстанцы добиваются успеха вопреки проблемам с интернет-соединением. Удаленность от серверов и качество услуг в Казахстане делают любое успешное выступление киберспортсменов настоящим подвигом. Сложно найти казахстанского геймера, который не умеет играть с задержками. В этом компоненте сложно найти достойных конкурентов. Неоднократно наши игроки заявляли, что с четким интернет-соединением они способны стать победителями любых соревнований.

Казахстанская команда лишилась победы на турнире по PUBG Mobile. Всему виной плохой интернет

Не нужно бегать далеко за примерами. Минувшей весной состоялся онлайн-турнир по PUBG, в котором принимала участие команда Evolution, лидировавшая в ходе соревнования с большим отрывом, но сбой интернет-соединения в решающий момент оставил их с носом.

В целом развитие сферы отмечается и среди стримеров. Сейчас в стране все больше парней и девушек увлекается этой игрой. Эти ребята играют, тренируются и постепенно находят себя в профессиональных командах. В этом отношении большое значение имеет пример сильнейшего коллектива страны. Между тем, сами Konina Power будут готовиться к основному этапу соревнования EMAE League, которое пройдет с 17 по 20 июня.

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