Доигрался. Неймара заблокировали на Twitch

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Бразилии Неймар временно перестанет проводить трансляции своих игр на стриминговом сервисе Twitch. Звезда футбол получил бан от администрации сайта. Подробнее в материале Vesti.kz.
Аккаунт футболиста был отключен вчера, 9 ноября. Также недоступны все его трансляции. В администрации не назвали причины такого решения. Возможно, это связано с нарушением авторских прав. Бразилец использовал музыкальное сопровождение без разрешения правообладателей. Это первое нарушение правил со стороны Неймара.
Во-первых, использовать скрипты для удаления запрещенной музыки или использовать чистый продукт, свободный от авторских прав. Есть целый список музыкантов, которые разрешили использовать свою музыку на Twitch-трансляциях.
В крайнем случае Неймар может создать новый аккаунт для трансляций. Сомнений в том, что он быстро соберет себе подписчиков - нет никаких. Особенно если посмотреть на его яркие хайлайты с эфиров:
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Напомним, что карьеру стримера Неймар начал с осени 2020 года. Обычно бразилец играл в CS:GO и Among Us с друзьями, а также общался со зрителями. За первой трансляцией Неймара в октябре следило около 100 тысяч человек.
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