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Неймара напугали во время стрима. Реакция звезды обязательна к просмотру

Футболист начал проводить трансляции в 2020 году.

Неймара напугали во время стрима. Реакция звезды обязательна к просмотру
Неймар. Кадр с трансляции
Новости спорта Киберспорт
0

Бразильский форвард ПСЖ Неймар стал жертвой пранка, передает корреспондент Vesti.kz. Во время традиционного стрима на аккаунте в Twitch звезду футбола напугал один из его друзей.

Футболист был сосредоточен на игре, когда ему подсказали, что кто-то находится за его спиной. Неймар действительно испугался и сказал "пару ласковых" своему другу, нарядившемуся в костюм зомби. 


Отметим, что в этом году футболист начал транслировать свои игры на сервисе Twitch, созданном еще в 2017 году. Его первый эфир собрал около ста тысяч зрителей.

Сам Неймар - давний поклонник CS:GO. Он дружит со звездами бразильского киберспорта и украинским игроком Александром s1mple Костылевым.

 

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Метки:
Неймар ПСЖ

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