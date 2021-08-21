"Тобол" обыграл "Кызыл-Жар" в первом матче 1/4 финала Кубка Казахстана

Фото: ФК "Тобол"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Кубок Казахстана
Сегодня 18:53
Кубок Казахстана по футболу
1/4 финала
Кызыл-Жар - Тобол 0:1

Голы: Сергеев, 35 (0:1)

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"Тобол" одержал победу над "Кызыл-Жар" в первом матче 1/4-й финала Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Петропавловске и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 35-й минуте стал Игорь Сергеев. При этом "Кызыл-Жар" доигрывал матч с 65-й минуты в меньшинстве, когда за перебор желтых карточек с поля был удален Виктор Гунченко.

Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Ответный матч в Костанае команды проведут 22 сентября. Сегодня, 21 августа, также первую встречу четвертьфинала проведут "Астана" и "Каспий". Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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Метки:
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Сегодня 18:53
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