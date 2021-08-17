Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Казахстана по футболу

Сегодня, 17 августа, после матча шестого тура группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана "Кызыл-Жар" - "Шахтер" определились все пары 1/4 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Петропавловске, завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев. Таким образом, в четвертьфинале встретятся:

"Астана" (С1) - "Каспий" (Д1).

"Кайрат" (Д2) - "Кайсар" (С2).

"Тараз" (В2) - "Шахтер" (А2).

"Кызыл-Жар" (А1) - "Тобол" (В1).

Матчи - 21/22 августа и 22 сентября. Хозяева первых игр будут названы позднее.

18 августа матч шестого тура в Кубке страны проведут "Ордабасы" и СДЮСШОР №8. Результат этой игры не повлияет на расположение команд в группе А.

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