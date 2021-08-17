"Кызыл-Жар" забил восемь мячей участнику еврокубков и выиграл группу в Кубке страны

"Кызыл-Жар" разгромил "Шахтер" в шестом туре группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Петропавловске, завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.

Таким образом, "Кызыл-Жар" набрал 13 очков и занял первое место в квартете A, "Шахтер" с 12 баллами финишировал вторым. Третья и четвертая строчки остались за "Ордабасы" и СДЮСШОР №8, которые сыграют 18 августа.

С турнирным положением всех клубов можно ознакомиться здесь.

Напомним, что "Шахтеру" 19 августа в Нур-Султане предстоит игра с "Маккаби" из Тель-Авива в раунде плей-офф Лиги конференций. Ответная игра команд пройдет через неделю в Израиле.

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