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"Кызыл-Жар" забил восемь мячей участнику еврокубков и выиграл группу в Кубке страны

"Кызыл-Жар" забил восемь мячей участнику еврокубков и выиграл группу в Кубке страны
Фото: ФК "Кызыл-Жар"©
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Кубок Казахстана по футболу
Тур 6
Кызыл-Жар - Шахтер 8:1

Голы: Савкив, 19 (1:0) ; Смайлагич, 33 (2:0) ; Туткышев, 44 (2:1) ; Шмидт, 48 (3:1) ; Зорич, 54 (4:1) ; Смайлагич, 63 (5:1) ; Измайлов, 67 (6:1) ; Измайлов, 72 (7:1) ; Черединов, 87 (8:1)

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Турнирная таблица

"Кызыл-Жар" разгромил "Шахтер" в шестом туре группового этапа Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Петропавловске, завершилась со счетом 8:1 в пользу хозяев.

Таким образом, "Кызыл-Жар" набрал 13 очков и занял первое место в квартете A, "Шахтер" с 12 баллами финишировал вторым. Третья и четвертая строчки остались за "Ордабасы" и СДЮСШОР №8, которые сыграют 18 августа.

С турнирным положением всех клубов можно ознакомиться здесь.

Напомним, что "Шахтеру" 19 августа в Нур-Султане предстоит игра с "Маккаби" из Тель-Авива в раунде плей-офф Лиги конференций. Ответная игра команд пройдет через неделю в Израиле.

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Казахстана. Есть две пары

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Метки:
Кубок РК по футболу Кызыл-Жар СК Шахтер ФК

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